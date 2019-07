Leichtathletik: Reh holt überlegen Gold bei U23-EM

Köln (SID) - Die deutsche Lauf-Hoffnung Alina Reh (Ulm) hat bei der U23-EM im schwedischen Gävle überlegen Gold über 10.000 m geholt. Die 22-Jährige setzte sich mit dem Meisterschaftsrekord von 31:39,34 Minuten vor Miriam Dattke (Regensburg/32:29,45) durch, die damit einen deutschen Doppelsieg perfekt machte. Dritte wurde mit großem Rückstand die Niederländerin Jasmijn Lau (33:35,66).

Alina Reh gelassen nach viertem Platz über 10.000 Meter © SID

Für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) war es das erste Gold in Schweden. Silber holte am Freitag zudem Sophie Weißenberg (Neubrandenburg). Bronze ging an Diskuswerferin Annina Brandenburg (Wattenscheid). Zuvor war bereits Lisa Nippgen (Mannheim) Dritte über 100 m geworden.