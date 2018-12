Leichtathletik: Rekord-Olympiasiegerin Felix bringt Tochter zur Welt

Los Angeles (SID) - US-Leichtathletikstar Allyson Felix hat, wie erst jetzt bekannt wurde, am 28. November in Los Angeles eine Tochter zur Welt gebracht. Die Rekord-Olympiasiegerin entband in der 32. Woche per Kaiserschnitt. Die 33-Jährige plant für Tokio 2020 ihre fünfte Olympiateilnahme.