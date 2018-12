Leichtathletik-Star Felix erstmals Mutter

Hamburg (SID) - Leichtathletik-Star Allyson Felix (33) ist erstmals Mutter geworden. Die US-Sprinterin brachte am 28. November ihre Tochter Camryn zur Welt. "Ich wollte schon immer Mutter sein", schrieb Felix, erfolgreichste Leichtathletin in der Geschichte der Weltmeisterschaften, in einem Beitrag für ESPN. Zum Ende der Schwangerschaft hatte Felix mit Komplikationen zu kämpfen, das Mädchen müsse derzeit weiter im Krankenhaus behandelt werden: "Aber es geht ihr gut und ich bin so dankbar."

US-Sprinterin Allyson Felix ist erstmals Mutter geworden © SID

Felix holte insgesamt elf WM-Titel und fünf weitere Medaillen - und ist damit sogar erfolgreicher als der Jamaikaner Usain Bolt. Der zurückgetretene Sprinter hat ebenfalls elfmal WM-Gold, aber nur drei weitere Medaillen gewonnen.