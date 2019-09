Leichtathletik-WM: Mihambo bei Wettanbietern vorn

Köln (SID) - Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo ist für den Sportwettenanbieter bwin die aus deutscher Sicht aussichtsreichste Teilnehmerin an der Leichtathletik-WM in Doha (27. September bis 6. Oktober). Mihambo notiert mit Quote 1,40 als große Favoritin.

Mihambo ist bei den Buchmachern WM-Favoritin © SID

Von den deutschen Männern haben laut bwin die Speerwerfer gute Chancen auf Edelmetall. Titelverteidiger Johannes Vetter notiert mit 2,75 nur unwesentlich schlechter als der Este Magnus Kirt. Olympiasieger Thomas Röhler gehört mit 17,00 zum erweiterten Favoritenkreis. Nur Außenseiterchancen werden Diskus-Olympiasieger Christoph Harting mit Quote 51,00 eingeräumt.