Leichtathletik: Weitere prominente Starter in Leverkusen

Leverkusen (SID) - Die Premiere des Leichtathletik-Meetings "TrueAthletes Classics" in Leverkusen hat zwei hochkarätige Zusagen bekommen. So misst sich die zweimalige Weltmeisterin und 200-m-Europarekordlerin Dafne Schippers (Niederlande) über die 100 Meter unter anderem mit Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz). Im Stabhochsprung bekommen es Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) und Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) mit Weltmeister Sam Kendricks (USA) zu tun.

Dafne Schippers ist beim Meeting in Leverkusen dabei © SID

Ein weiterer Höhepunkt könnte der Speerwurf-Wettbewerb werden. Dort tritt Ex-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) an, der erst am Dienstag in Turku/Finnland mit 91,49 m eine Weltjahresbestleistung aufgestellt hatte.

Ebenfalls in Leverkusen am Start sind Sprint-Shootingstar Deniz Almas (Wolfsburg) sowie Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen). Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) will sich nach ihrem vorzeitigen Aus bei den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende über die Meile zeigen.