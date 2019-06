Leichtathletik-Weltverband IAAF will sich in "World Athletics" umbenennen

Monaco (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF will sich einen neuen Namen geben. Wie das Council am Sonntag beschloss, soll der Verband nach der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) in "World Athletics" umbenannt werden. Dafür ist aber noch die Zustimmung des IAAF-Kongresses notwendig. Gleichzeitig soll auch ein neues Logo eingeführt werden.

Präsident des IAAF: Sebastian Coe © SID

"Die Hoffnung ist, dass unsere neue Marke dabei hilft, eine neue Generation junger Leute für die Leichtathletik zu begeistern", sagte IAAF-Präsident Sebastian Coe.