Leichtathletik: Wettkampf mit Vetter und Przybylko in Leverkusen

Leverkusen (SID) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bastelt an einer attraktiven Spätsaison und bietet eine Woche nach der DM ein prominent besetztes Meeting an. Am 16. August sind in Leverkusen bei den in Kooperation mit dem dortigen TSV Bayer 04 veranstalteten #TrueAthletes-Classics unter anderem Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg), Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko und der Stabhochsprung-WM-Vierte Bo Kanda Lita Baehre (beide Leverkusen) am Start.

Geplant sind im Manforter Stadion Wettkämpfe über die Meile der Frauen, im Speerwurf, Stabhochsprung und Hochsprung der Männer sowie im 100-m- und Hürdensprint der Männer und Frauen. Die Anwesenheit von Zuschauern im Stadion wird wohl wie bei der DM in Braunschweig (8./9. August) das Verbot von Großveranstaltungen verhindern.