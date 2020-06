Leichtathletik: Zürich organisiert weltweite Fernduelle

Hamburg (SID) - Die Leichtathletik setzt in der Coronakrise weiter auf neue Formate: Das eigentlich für September geplante Traditionsmeeting in Zürich organisiert nun ein globales Fernduell mit den Teams "Europa", "USA" und dem "Rest der Welt". Dabei werden die Athleten am 9. Juli in sieben Stadien weltweit in acht (vier bei den Männern, vier bei den Frauen) teils ungewohnten Disziplinen aufeinander treffen.

Das Traditionsmeeting wird in sieben Stadien stattfinden © SID

Das als Finale der Diamond League geplante Meeting Weltklasse Zürich (9. bis 11. September) war im Mai wegen der Corona-Pandemie wie auch andere Veranstaltungen abgesagt worden. Mit neuen Veranstaltungsideen versucht die Sportart, weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit zu bleiben.