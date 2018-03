Leichte Gehirnerschütterung: Plachta fehlt Mannheim nach Pinizzotto-Foul

Mannheim (SID) - Olympia-Held Matthias Plachta wird den Adlern Mannheim im zweiten Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag (19.00 Uhr/Sport1) gegen Titelverteidiger Red Bull München definitiv fehlen. Der Nationalspieler erlitt nach SID-Informationen beim brutalen Foul von Steven Pinizzotto eine leichte Gehirnerschütterung. Ob er am Montag (18.30 Uhr) in der dritten Partie in München spielen kann, ist noch offen und soll erst nach einem weiteren Test entschieden werden.

Pinizzotto hatte Plachta bei einem Check gegen den Kopf den Ellenbogen mit voller Wucht ins Gesicht gerammt. Der Mannheimer lag minutenlang benommen auf dem Eis. Pinizzotto, der für das brutale Foul von den Schiedsrichtern keine Strafzeit erhalten hatte, wurde am Freitag vom DEL-Disziplinarausschuss für fünf Spiele gesperrt. München gewann das erste Spiel 4:2.