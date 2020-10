Leichter Auftaktsieg: Hanfmann auf Sardinien im Achtelfinale

Köln (SID) - Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim Sandplatzturnier in Cagliari auf der Insel Sardinien problemlos das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige aus Karlsruhe ließ dem Italiener Salvatore Caruso beim 6:0, 6:4 kaum eine Chance. In der zweiten Runde des mit 271.345 Euro dotierten ATP-Turniers trifft der Weltranglisten-101. auf den an Position drei gesetzten Norweger Casper Ruud.