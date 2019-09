Leihe mit Kaufoption: Augustin wechselt von Leipzig nach Monaco

Leipzig (SID) - Jean-Kevin Augustin verlässt den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Der Franzose wird für ein Jahr an die AS Monaco ausgeliehen, der französische Erstligist verfügt zudem über eine Kaufoption. Das teilten die Leipziger am Sonntag mit, einen Tag vor dem Ende der Transferperiode.

Augustin wechselte im Sommer 2017 von PSG nach Leipzig © SID

Der 22-Jährige, der bei RB noch einen Vertrag bis Sommer 2022 besitzt, war 2017 von Paris St. Germain nach Sachsen gewechselt. In 67 Pflichtspielen erzielte der Stürmer 20 Tore für RB.