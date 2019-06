Leihe und Kaufoption: Fortuna holt Polen Kownacki

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf kann langfristig auf Leihbasis die Dienste von Dawid Kownacki bauen. Das gaben die Rheinländer am Sonntag bekannt. Der 22 Jahre alte U21-Kapitän Polens wird zunächst für eine weitere Saison von Sampdoria Genua ausgeliehen.

Dawid Kownacki reiste zu seiner hochschwangeren Frau © SID

Außerdem verständigten sich beide Vereine aber auf eine Kaufoption, die in Kraft tritt, wenn Kownacki in der anstehenden Saison eine bestimmte Anzahl an Spielen für die Fortuna absolviert hat. Der Vertrag hat eine Laufzeit über vier Jahre bis 2023.

"Schon zum Ende der vergangenen Saison habe ich den ausdrücklichen Wunsch geäußert, bei der Fortuna zu bleiben", sagte Kownacki, "hier habe ich in der Rückrunde beste Bedingungen vorgefunden, um mich persönlich weiterzuentwickeln."

Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel ergänzte: "Die weitere Verpflichtung von Dawid Kownacki ist für Fortuna Düsseldorf ein Transfer von außergewöhnlicher Bedeutung. Wir haben uns sehr darum bemüht, dass Dawid auch in der kommenden Saison für uns aufläuft. Ihn langfristig an den Verein zu binden, ist ein sportlicher Meilenstein. Dawid hat schon in der Rückrunde gezeigt, welche Qualitäten er in unser Offensivspiel einbringt."