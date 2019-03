Leihgabe Zuber rettet Stuttgart wichtigen Punkt

Stuttgart (SID) - Ausgerechnet Steven Zuber hat dem VfB Stuttgart im Duell mit der TSG Hoffenheim einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gerettet. Der Schweizer, der von den Kraichgauern bis Saisonende an die Schwaben ausgeliehen ist, erzielte in der 66. Minute aus dem Nichts den Ausgleich zum für die Gastgeber etwas schmeichelhaften Endstand von 1:1 (0:1). Bis dahin waren die Gäste die bessere Mannschaft mit einer Vielzahl von Chancen, die allerdings nur der starke Andrej Kramaric zu einem Treffer nutzen konnte (37.).

Stuttgart und Hoffenheim trennen sich unentschieden © SID

Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl hatte sich im Angriff wieder für Mario Gomez anstelle von Nicolas Gonzalez entschieden, die erste Chance aber besaß Alexander Esswein: Dessen Flachschuss aus halblinker Position wehrte Torhüter Oliver Baumann reaktionsschnell mit dem linken Fuß ab (4.). Eingeleitet hatte die Szene Zuber. Weinzierl hatte vor dem Spiel verraten, dass er "natürlich" mit Zuber über die TSG gesprochen habe.

Nach Essweins Großchance blieben Angriffe der Stuttgarter allerdings meist schon im Ansatz stecken. Dafür ergaben sich zahlreiche gute Gelegenheiten für die flinken Gäste. Bereits vor dem Treffer durch Kramaric hätte Hoffenheim durch Joelinton oder mehrfach durch Kerem Demirbay oder Kramaric längst in Führung liegen können, allerdings fehlte im Abschluss die Präzision und Durchschlagskraft. Im Gegenzug hatten die Kraichgauer Glück, dass Andreas Beck für den VfB nur den Pfosten traf (37.).

Die Unsicherheiten in der Stuttgarter Defensive wurden gleich nach der Pause erneut deutlich, als Pavel Kaderabek nach einer Ecke den Ball an den Pfosten köpfte (48.). Hoffenheim behielt aufgrund seiner besseren Spielanlage weitgehend die Kontrolle über die Begegnung - war in der Abwehr allerdings ein entscheidendes Mal nicht aufmerksam und konsequent genug: Beck Flanke von rechts, der für Gomez eingewechselte Nicolas Gomez ließ den Ball geschickt durch, Zuber vollendete.