Leipzig: Forsberg wieder im Mannschaftstraining

Leipzig (SID) - Fußball-Vizemeister RB Leipzig kann schon im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) gegen den FC Augsburg auf einen Einsatz von Spielmacher Emil Forsberg (26) hoffen. Der schwedische Nationalspieler kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining bei den Sachsen zurück. Forsberg hatte zuletzt an einer hartnäckigen Bauchmuskelzerrung laboriert.