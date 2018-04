Leipzig-Gegner Marseille mit Nullnummer in der Liga

Marseille (SID) - RB Leipzigs Europa-League-Gegner Olympique Marseille hat drei Trage nach der Niederlage bei den Sachsen auch in der französischen Liga einen Rückschlag kassiert. Gegen den HSC Montpellier kam OM am Sonntagabend nicht über ein 0:0 hinaus und verlor damit Tabellenplatz drei.

Nullnummer für Olympique Marseille in der Ligue 1 © SID

Marseille fiel mit 63 Zählern hinter den punktgleichen früheren Serienmeister Olympique Lyon zurück, der zuvor am Sonntag den FC Metz 5:0 besiegt hatte und damit auf dem Qualifikationsplatz zur Champions League steht. Souveräner Spitzenreiter ist Paris St. Germain (84 Punkte) mit den deutschen Nationalspielern Julian Draxler und Kevin Trapp trotz eines 1:1 bei AS St. Etienne am Freitag.

Marseille hatte das Viertelfinal-Hinspiel in Leipzig am vergangenen Donnerstag 0:1 verloren, das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag an der Cote D'Azur statt.