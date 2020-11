Leipzig-Gegner PSG setzt Siegeszug fort - Entwarnung bei Mbappe

Nantes (SID) - Ohne den verletzen Superstar Neymar ist dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell am Mittwoch bei RB Leipzig gelungen. Beim FC Nantes siegte das Team von Trainer Thomas Tuchel am Samstagabend 3:0 (0:0). Für den Tabellenführer (21 Punkte) war es am 9. Spieltag der siebte Ligasieg in Serie.

PSG feierte einen 3:0-Erfolg © SID

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Tuchel, "wir haben sehr viele Chancen kreiert." Ander Herrera (47.) brachte Paris nach Zuspiel von Kylian Mbappe nach dem Seitenwechsel in Führung. Per Foulelfmeter legte Mbappe (64.) selbst nach, Pablo Sarabia (88.) setzte den Schlusspunkt. Dass Mbappe in der 74. Minuten ausgewechselt wurde, sei laut Tuchel eine Vorsichtsmaßnahme gewesen: "Es war einfach Müdigkeit, keine Verletzung."

Nationalspieler Julian Draxler fehlte mit einer Oberschenkelblessur, Verteidiger Thilo Kehrer kam ab der 66. Minute zum Einsatz.