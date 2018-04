Leipzig: Hasenhüttl hofft auf Werners Rückkehr

Leipzig (SID) - Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hofft nach dem Aus in der Europa League auf die Rückkehr des Nationalstürmers Timo Werner. "Wir haben jetzt zwei Tage Zeit, ihn aufzupäppeln", sagte Hasenhüttl vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Werder Bremen. Werner war beim 2:5 bei Olympique Marseille am Donnerstag wegen Oberschenkelproblemen nicht zum Einsatz gekommen.

Timo Werner kämpft mit Oberschenkelproblemen © SID

Verzichten muss RB aller Voraussicht nach neben Marcel Sabitzer, der sich in Marseille die Schulter ausgekugelt hatte, auch auf Innenverteidiger Dayot Upamecano, dessen Oberschenkel derzeit nicht belastbar sei. "Das sieht nicht gut aus", sagte Hasenhüttl. Mittelfeldspieler Sabitzer und Upamecano hatten sich im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League verletzt und mussten ausgewechselt werden.