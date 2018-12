Leipzig gegen Trondheim wieder mit Bruma

Leipzig (SID) - Offensivallrounder Bruma steht RB Leipzig im letzten Gruppenspiel der Europa League gegen Rosenborg Trondheim wieder zur Verfügung. Der Portugiese hatte zuletzt über Oberschenkelprobleme geklagt, meldete sich aber rechtzeitig fit. "Außer Emil Forsberg sind alle Spieler einsatzfähig", sagte Trainer Ralf Rangnick vor der Begegnung am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro).

Bruma steht RB Leipzig gegen Trondheim zur Verfügung © SID

Rangnick kündigte an, gegen die Norweger mit der bestmöglichen Mannschaft antreten zu wollen. "Wir haben in den bisherigen elf Europapokal-Spielen immer die bestmögliche Mannschaft ins Rennen geschickt und auf Sieg gespielt. Das wird auch morgen im zwölften Spiel so sein", sagte Rangnick.

Zudem betonte Rangnick, dass die Europa League für ihn weiter einen hohen Stellenwert habe. "Jeder, der nahe genug an uns dran war in den letzten fünf Monaten, weiß, wie ernst wir den Wettbewerb genommen haben. Und wir würden ihn auch gerne weiterhin ernst nehmen", sagte er.

Leipzig (6 Punkte) muss gegen Rosenborg (0) gewinnen, um Celtic Glasgow (9) noch von Platz zwei zu verdrängen. Gleichzeitig muss Salzburg (15) in Glasgow gewinnen, damit RB im Europacup überwintern kann.