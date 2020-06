Leipzig ohne Sabitzer in Augsburg

Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss zum Abschluss der Bundesliga-Spielzeit auf Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer verzichten. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag mitteilte, werde der Österreicher am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht im letzten Saisonspiel beim FC Augsburg auflaufen können. Sabitzer hatte am vergangenen Samstag beim 0:2 gegen Borussia Dortmund einen Schlag auf das Knie bekommen und musste frühzeitig ausgewechselt werden.

Marcel Sabitzer fällt gegen Augsburg aus © SID

Fraglich sind unter anderem auch Emil Forsberg und Patrik Schick, die beide am Freitag das Training abbrechen mussten. Forsberg, dessen Einsatz in Augsburg laut Nagelsmann dennoch im Bereich des Möglichen liege, habe am Donnerstag einen Schlag auf das Tibiaköpfchen bekommen, während Schick Knieprobleme plagen.