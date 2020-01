Leipziger Cunha trifft für Brasilien in der Olympia-Quali

Köln (SID) - Mit einem Treffer des Leipziger Bundesligaprofis Matheus Cunha besiegten Brasiliens U23-Fußballer bei der südamerikanischen Olympia-Qualifikation in Kolumbien den Nachwuchs Uruguays 3:1 (2:0). Der 20 Jahre alte RB-Stürmer markierte in der 31. Minute per Strafstoß das zwischenzeitliche 2:0, nachdem er zuvor selber gefoult worden war.

Leipzigs Cunha trifft für Brasilien © SID

Dagegen ging der Leverkusener Paulinho, der beim 1:0 gegen Peru zum Turnierauftakt noch Siegtorschütze war, diesmal leer aus und wurde nach 67 Minuten ausgewechselt. Für Cunha kam nach 80 Minuten Team-Youngster Reinier. Real Madrid hatte am Montag die Verpflichtung des erst einen Tag zuvor 18 Jahre alt gewordenen Supertalents von Brasiliens Meister Flamengo aus Rio de Janeiro vermeldet.

Die zehn südamerikanischen Nachwuchs-Mannschaften spielen zunächst in zwei Gruppen die vier Teilnehmer der Finalrunde aus. Im Duell Jeder gegen Jeden geht es dann um die beiden Tickets für die Sommerspiele in Tokio, wo Brasilien seinen Olympiatriumph von Rio 2016 durch den Finalsieg gegen Deutschland wiederholen will.