Leipzigs Keita fehlt Guinea nach Prellung der Lendenwirbelsäule

Leipzig (SID) - Mittelfeldspieler Naby Keita vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich am Sonntag beim 2:1-Erfolg gegen Rekordmeister Bayern München eine Prellung der Lendenwirbelsäule zugezogen. Das vermeldete der Verein am Montag. Wie lange der 23-Jährige ausfallen wird und ob er rechtzeitig für die Partie gegen Aufsteiger Hannover 96 am 31. März wieder fit sein wird, ließ der Vizemeister offen.

Naby Keita fällt mit Prellung für Länderspiel aus © SID

Allerdings wird Keita, der außerdem an einem fiebrigen Infekt erkrankt ist, der nicht für die WM qualifizierten Nationalmannschaft aus Guinea beim Test gegen Mauretanien am Samstag fehlen.