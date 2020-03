Leipzigs Werner fraglich vor Auswärtsspiel in Wolfsburg

Leipzig (SID) - RB Leipzig muss am Wochenende möglicherweise auf Nationalspieler Timo Werner verzichten. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, plagen den Stürmer muskuläre Probleme. Ein Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg ist derzeit fraglich. Werner hat bislang 21 Saisontore in der Liga für RB erzielt.

Eine Option ist der US-Amerikaner Tyler Adams, der nach seinem Muskelfaserriss das Mannschaftstraining wieder voll absolvierte. Ausfallen wird weiterhin Abwehr-Talent Ethan Ampadu mit Rückenproblemen.