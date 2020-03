Leipzigs Werner sieht Potenzial für "große Mannschaft"

Leipzig (SID) - Fußball-Nationalspieler Timo Werner sieht sich bereit für einen Wechsel zu einem europäischen Topklub. "Ich denke schon, dass ich das Potenzial habe, in einer großen Mannschaft spielen zu können", sagte der Stürmer von RB Leipzig in einem Sky-Interview.

Timo Werner sieht sich bereit für einen Wechsel © SID

Ihm sei aber auch klar, so der 24-Jährige weiter, dass an die Anforderungen an ihn weiter wüchsen: "Ich glaube, dass es dann nochmal andere Abläufe gibt, weil dann der Druck nochmal viel größer ist." Sein Anspruch sei es, "nicht nur in 28 von 30, sondern in 30 von 30 Spielen den Timo Werner zu zeigen, den es gibt".