Leisten-Operation: Saisonaus für Braunschweigs Nyman

Braunschweig (SID) - Trainer Torsten Lieberknecht (44) von Eintracht Braunschweig muss in der Schlussphase der 2. Fußball-Bundesliga auf seinen Angreifer Christoffer Nyman (25) verzichten. Der Schwede wird sich Anfang Mai wegen eines Nervenengpasses an der rechten Leiste operieren lassen, wie der Tabellenzwölfte am Freitag mitteilte. Damit sinken auch Nymans Chancen auf eine WM-Nominierung für Russland rapide.

Nyman wird Anfang Mai operiert © SID

"Wenn man seinen Leidensweg in dieser Saison sieht, ist das schon extrem bitter", sagte Löwen-Sportchef Marc Arnold: "Vor allem für ihn persönlich, aber natürlich auch für uns als Team. Mit der OP sollte die Ursache für die Beschwerden beseitigt sein, so dass er in der neuen Saison wieder voll durchstarten kann." In dieser Saison kam Nyman zu 18 Einsätzen, er erzielte fünf Tore.