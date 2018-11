Leistenprobleme: Schalker Burgstaller fällt für Länderspiele aus

Wien (SID) - Stürmer Guido Burgstaller vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 fällt wegen Leistenproblemen für die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft in der Nations League am Donnerstag gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Nordirland aus. Das gab der österreichische Verband ÖFB am Mittwoch bekannt. Für Burgstaller wurde Marc Janko vom FC Lugano in der Schweiz nachnominiert. Der 35-Jährige reiste bereits am Mittwoch zum Teamcamp nach.