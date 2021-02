Lesser, Peiffer, Herrmann, Preuß: Biathleten im Mixed in Bestbesetzung

Pokljuka (SID) - Die deutschen Biathleten jagen zum Start der WM in Pokljuka in Bestbesetzung nach der ersten Medaille. In der Mixed-Staffel über 4x7,5 km werden am Mittwoch (15 Uhr/ARD und Eurosport) Erik Lesser, Olympiasieger Arnd Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start gehen. Für Lesser ist es mit 32 Jahren seine WM-Premiere in diesem Wettbewerb.

Erik Lesser feiert WM-Debüt in der Mixed-Staffel © SID

Der Routinier erhielt vor allem wegen seiner langjährigen Erfahrung als Startläufer der Herrenstaffel den Vorzug gegenüber Benedikt Doll. Denn erstmals in der Geschichte von Weltmeisterschaften machen die Männer in der Mixed-Staffel den Anfang. "Unser Ziel für den Herrenteil ist es, einen guten Job zu machen und mit der Führungsgruppe zu übergeben", sagte Peiffer.

Herrmann und Preuß bilden dann auf den Positionen drei und vier den Abschluss. Die Frauen müssen dabei wie die Herren 7,5 km zurücklegen, bei den vorherigen Mixed-Staffeln waren es jeweils nur 6 Kilometer. "Es ist etwas lauflastiger. Das kommt unseren Damen eher entgegen", glaubt Peiffer.