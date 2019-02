Lesser atmet auf: Waffe ist zurück

Soldier Hollow (SID) - Einem Start des zweimaligen Biathlon-Weltmeisters Erik Lesser (Frankenhain) beim Weltcup in Soldier Hollow/USA steht nichts im Weg. Der 30-Jährige, dessen Waffe bei der Reise in die Vereinigten Staaten verloren gegangen war, teilte am Donnerstag erleichtert mit, dass er sein Gewehr gefunden habe.

Erik Lesser hat den Biathlon auf Schalke abgesagt © SID

"Meine Schönheit ist zurück. Ohne Brüche, ohne Kratzer", schrieb Lesser in den sozialen Netzwerken. Für den Thüringer beginnt der letzte Weltcup vor der WM in Östersund am Freitag (19.15 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint über 10 km. Bereits am Donnerstag absolvieren die Frauen (19.15 Uhr) ihren Sprint.