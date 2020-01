Lesser will bei letzter WM-Chance nicht "krachen gehen"

Pokljuka (SID) - Der zweimalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser will seine letzte WM-Chance mit Bedacht angehen. "Ich muss gleichmäßig durchkommen. Es bringt mir nichts, wenn ich gut anfange und in der dritten Runde dann irgendwann krachen gehe", sagte der 31-Jährige, der beim Weltcup in Pokljuka um die Qualifikation für die WM in Antholz (13. bis 23. Februar) kämpft, nach dem Abschlusstraining dem SID.

Lesser will unbedingt an der WM in Antholz teilnehmen © SID

Lesser muss im Einzel-Rennen über 20 km am Donnerstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) unter die besten Acht kommen, um ganz sicher in Antholz dabei zu sein. Theoretisch würden auch zwei Top-15-Ergebnisse reichen. Um zwei Rennen bestreiten zu können, muss er sich aber mit einem guten Einzelergebnis für den Massenstart am Sonntag qualifizieren.

Seine Devise für das Rennen ist recht simpel. "Am Schießstand muss auf alle Fälle die Null stehen. Vielleicht darf ich mir maximal auch einen Fehler erlauben, mehr aber nicht", sagte Lesser, der bereits seit Montag in Slowenien trainiert, nachdem er zu Beginn des Jahres wegen schwacher Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup hatte antreten müssen.