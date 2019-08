Letzter WM-Test: Basketballer schlagen Australien

Hamburg (SID) - Ausrufezeichen gegen Australien: Die deutschen Basketballer haben vier Tage vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen Frankreich im letzten Testspiel einen starken Eindruck hinterlassen. Dennis Schröder und Co. besiegten Titelkandidat Australien im chinesischen Jiangmen mit 74:64 (45:29). Vor allem in der Defensive überzeugte das Team von Bundestrainer Henrik Rödl.

Schröder war einer der treffsichersten Akteure © SID

Spielmacher Schröder (15 Punkte) und Maximilian Kleber waren (11) die treffsichersten Akteure gegen die "Boomers", die am Samstag mit einem Sieg gegen Topfavorit USA (98:94) für Aufsehen gesorgt hatten. Der Erfolg bringt der deutschen Mannschaft viel Rückenwind vor dem Start in die Weltmeisterschaft am Sonntag (14.30 Uhr/Magenta Sport) gegen den Weltranglistendritten.

Nach dem Duell mit Frankreich stehen bei dem Turnier vom Samstag bis 15. September in der Gruppe G in Shenzhen noch Partien mit der Dominikanischen Republik (3. September) und Jordanien (5. September) an.