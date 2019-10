Letztes Länderspiel 2019: Handballer besiegen Kroatien erneut

Hannover (SID) - Die deutschen Handballer haben auch das zweite EM-Testspiel gegen Kroatien gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte den zweimaligen Olympiasieger in Hannover mit 24:23 (11:13) und holte sich im letzten Länderspiel des Jahres weiteres Selbstvertrauen für die Europameisterschaft im Januar. In der letzten Sekunde rettete Torhüter Dario Quenstedt den Sieg, als er einen Siebenmeter von Vlado Matanovic parierte.

Bester Torschütze: Geburtstagskind Uwe Gensheimer © SID

Bester deutscher Werfer vor 9967 Zuschauern in der ausverkauften Arena war Kapitän Uwe Gensheimer, der am Samstag seinen 33. Geburtstag feierte, mit sechs Treffern. Eine starke Leistung zeigte auch der zur Pause eingewechselte Quenstedt mit zahlreichen Paraden. Den ersten Vergleich mit den Kroaten hatte das deutsche Team drei Tage zuvor in Zagreb gewonnen (26:25).