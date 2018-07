Leuthard neuer Athletik-Trainer bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt setzt zukünftig auf die Dienste von Athletik-Trainer Werner Leuthard. Der 56-Jährige war lange Zeit als Konditionstrainer im Team von Felix Magath tätig und betreute einst auch das Fed-Cup-Team der deutschen Tennisspielerinnen um Steffi Graf.

Leuthard arbeitet zukünftig für Eintracht Frankfurt © SID

"Werner Leuthard ist eine Koryphäe in diesem wichtigen Bereich des Profisports, gerade auch was die Prävention von Muskelverletzungen betrifft", sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner: "Das ist gerade in dieser Phase der Vorbereitung und insgesamt in der heutigen Zeit ganz wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir in drei Wettbewerben spielen."