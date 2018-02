Leverkusen: Bailey könnte gegen Hertha ausfallen

Leverkusen (SID) - Heiko Herrlich, Trainer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, bangt vor dem Spiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um Shootingstar Leon Bailey. Der Jamaikaner sei leicht angeschlagen und habe am Donnerstag nicht trainieren können, sagte Herrlich am Freitag: "Hoffentlich wird er am Samstag wieder dabei sein."

Leon Bailey droht auszufallen © SID

Der Coach kündigte zudem personelle Änderungen an. "Es werden ein paar andere Spieler starten, das haben wir in der Saison schon ein paarmal gemacht", sagte Herrlich: "Die Spieler haben ihr Potenzial immer sofort abgerufen. Wir verfügen über einen homogenen Kader, in dem jeder seinen Teil beitragen möchte."