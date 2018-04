Leverkusen bangt um Abwehrchef Sven Bender

Leverkusen (SID) - Champions-League-Aspirant Bayer Leverkusen muss im Ligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart den Ausfall von Abwehrchef Sven Bender befürchten. "Er musste wegen einer muskulären Verhärtung am Donnerstag das Training abbrechen. Bei ihm entscheiden wir am Samstag, ob ein Einsatz möglich ist", sagte Bayer-Trainer Heiko Herrlich am Freitag.

Der Einsatz von Sven Bender gegen Stuttgart ist fraglich © SID

Da auch die Abwehrstammkräfte Jonathan Tah (Muskelfaserriss) und Wendell (Bänderriss im Sprunggelenk) nicht einsatzbereit sind, wäre der Ausfall des ehemaligen Dortmunders eine weitere Schwächung für die Defensive der Werkself. "Wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden und wollen die drei Punkte hier behalten", sagte Herrlich, der auf das 0:4 vom vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund nicht mehr groß eingehen wollte und stattdessen nach vorne blickte: "Wir sind in dieser Saison schon häufiger nach Rückschlägen wieder gut zurückgekommen. In entscheidenden Situationen hat die Mannschaft immer wieder ihre Leistung zum richtigen Zeitpunkt abgerufen."

Respekt zollte er seinem Stuttgarter Kollegen Tayfun Korkut, der in der vergangenen Saison als Nachfolger von Roger Schmidt mit Leverkusen den Klassenerhalt geschafft hatte: "Er leistet bei Stuttgart hervorragende Arbeit und auch hier habe ich nur Positives über ihn gehört. Wenn man sich die Tabelle anschaut, seitdem Korkut beim VfB angefangen hat, ist Stuttgart auf Champions-League-Ebene – sie sind auf Augenhöhe mit Leipzig und Frankfurt."