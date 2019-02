Leverkusen in Dortmund wieder mit Kapitän Lars Bender

Leverkusen (SID) - Kapitän Lars Bender steht Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen im Spitzenspiel am Sonntag bei Tabellenführer Borussia Dortmund (18.00 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung. Der 29 Jahre alte Defensivspieler, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung sechs Pflichtspiele aussetzen musste, konnte am Freitag wieder beschwerdefrei trainieren und ist nach Angaben von Bayer-Trainer Peter Bosz für Sonntag eine Option.

Ist nach Verletzung wieder eine Option: Lars Bender © SID

Der ehemalige Dortmunder Coach kann bei seinem Ex-Klub auch auf Nationalspieler Kai Havertz bauen. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler musste am Donnerstagabend beim Europa-League-Aus durch das 1:1 (0:0) gegen den russischen Klub FK Krasnodar in der 66. Minute ausgewechselt werden, nachdem er und sein Gegenspieler Charles Kabore in der 29. Minute mit den Köpfen zusammengeprallt waren. "Bei ihm sieht es gut aus", so Bosz. Fehlen wird Leverkusen Offensivspieler Karim Bellarabi (Muskelfaserriss).