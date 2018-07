Leverkusen in Vorbereitung weiter mit weißer Weste

Siegen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich siegte beim westfälischen Oberligisten Sportfreunde Siegen 3:0 (3:0). Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen Lars Bender, Lucas Alario und Kevin Volland für die Rheinländer, die am vergangenen Mittwoch erfolgreich in den Testspielreigen gestartet waren.

Leverkusen gewinnt souverän - Lars Bender trifft

Von Leverkusens bisherigen Neuzugängen fehlten weiter Torhüter Lukas Hradecky (Kieferoperation) und der Brasilianer Paulinho (Akklimatisierung).