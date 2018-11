Leverkusen kann gegen Rasgrad auf Kapitän Lars Bender zählen

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im Gruppenspiel der Europa League gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) auf seinen Kapitän Lars Bender zählen. "Das sieht gut aus", sagte Bayer-Trainer Heiko Herrlich nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung am Mittwoch.

Könnte gegen Rasgrad zurückkehren: Lars Bender © SID

Der Mittelfeldspieler hatte am Vortag nach einem Zweikampf mit Lucas Alario vorzeitig das Training abbrechen müssen. Der Coach kündigte für das Match am Donnerstag viele Veränderungen in der Startelf an, wollte aber nicht zu viel verraten. Er bestätigte nur, dass Ramazan Öczan im Tor den finnischen Stammkeeper Lukas Hradecky ersetzt.

Leverkusen hatte bereits vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde perfekt gemacht und kämpft lediglich noch um den Gruppensieg. Der neue Sportdirektor Simon Rolfes, der ab dem 1. Dezember offiziell in seiner neuer Funktion für den Werksklub arbeitet, wird erst ab kommenden Montag, wenn Bayer in der Liga beim 1. FC Nürnberg spielt, mit auf der Bank sitzen, berichtete Herrlich.

Rolfes-Vorgänger Jonas Boldt, der bislang bei den Spielen neben dem Trainer gesessen hat, wird allerdings auch nicht mehr auf der Bank Platz nehmen.