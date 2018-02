Leverkusen ohne Bender und Tah - Wendell fraglich

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schalke 04 wohl weiter auf seine Defensivspieler Jonathan Tah (Grippaler Infekt) und Lars Bender (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) verzichten. Beide trainierten am Donnerstag individuell, ein Einsatz am Samstag kommt aber vermutlich zu früh. Der brasilianische Linksverteidiger Wendell (Fußprellung) könnte dagegen rechtzeitig fit werden. Er ist zwar "nicht vollends beschwerdefrei", nahm aber am Mannschaftstraining teil, teilte Bayer mit.