Leverkusen vier Wochen ohne Wendell - Sven Bender und Leno angeschlagen

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Endspurt um die Champions-League-Qualifikation vier Wochen auf Abwehrspieler Wendell verzichten. Der 24-jährige Brasilianer zog sich am Montagabend beim 4:1-Erfolg beim Vizemeister RB Leipzig einen doppelten Bänderriss im linken Sprunggelenk zu, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Wendell fällt damit auch für das Halbfinale im DFB-Pokal am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/ARD) gegen den alten und neuen deutschen Meister Bayern München aus.

Wendell fällt verletzungsbedingt vier Wochen aus © SID

Angeschlagen sind zudem Abwehrchef Sven Bender (28) und Nationaltorwart Bernd Leno (26), deren Einsatz am Samstag (15.30/Sky) in der Liga gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt gefährdet ist. Bender zog sich in Leipzig eine Distorsion im linken Sprunggelenk zu. Leno erlitt bei einem Zusammenprall mit dem Leipziger Naby Keita eine Bänderdehnung im rechten Knie.