Leverkusen will in Nizza in die Zwischenrunde einziehen - Tapsoba und Amiri zurück

Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusen will am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) bei OGC Nizza den ersten Matchball in der Europa League nutzen und in die Zwischenrunde einziehen. Die Ausgangslage für die Werkself vor der Partie im "kleinen Europapokal" an der Cote d'Azur ist glänzend: Ein Punkt würde den Rheinländern zum Weiterkommen reichen.

Das Hinspiel gewann die Werkself mit 6:2 © SID

Der Vorsprung auf den Dritten aus Nizza beträgt zwei Spieltage vor Abschluss der Gruppenphase sechs Zähler. Das Hinspiel gegen die Mannschaft von Trainer und Ex-Weltmeister Patrick Vieira hat Bayer zum Auftakt der Gruppenphase deutlich mit 6:2 gewonnen.

Und auch die Personalsorgen bei der Mannschaft von Trainer Peter Bosz sind zumindest ein bisschen kleiner geworden: Edmond Tapsoba ist nach Quarantäne nach seinem positiven Coronatest zurück im Mannschaftstraining und eine Option. Und auch Nadiem Amiri ist von seiner Erkrankung genesen.

Fragezeichen stehen allerdings weiterhin hinter Torjäger Lucas Alario (leichte Knieprobleme) und Karim Bellarabi (Oberschenkelprobleme), die beim müden 0:0 in der Bundesliga gegen Hertha BSC am Sonntag kurzfristig gefehlt hatten.

Beim Gegner aus Nizza schmerzt vor allem die schwere Verletzung ihres Kapitäns und früheren Bundesligaspielers Dante. Der Abwehrchef zog sich Anfang November einen Kreuzbandriss zu und wird mehrere Monate ausfallen. Außerdem erwischte Nizza das Coronavirus zuletzt in vollem Maße. Mitte November wurden viele Akteure positiv getestet, was unter anderem zur Absage des Ligaspiels gegen Olympique Marseille führte.

Für Leverkusen spricht am Donnerstag viel. Die stärkste Offensive des Wettbewerbs (14 Tore) will ihre Durchschlagskraft auch an der Cote d'Azur wieder unter Beweis stellen. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Nizza: Benitez - Atal, Bambu, Nsoki, Lotomba - Lopes, Schneiderlin, Reine-Adelaide - Claude Maurice, Maolida, Gouiri. - Trainer: Vieira

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Demirbay - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby. - Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)