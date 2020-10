Lewandowski auf den Spuren von Müller, Fischer und Gomez

München (SID) - Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat zum zehnten Mal in einem Bundesliga-Spiel drei oder mehr Tore erzielt. In der Liga-Historie ist dies nur Legende Gerd Müller (32-mal), Klaus Fischer und Mario Gomez (je zwölfmal) häufiger gelungen. Mit seinen vier Treffern beim 4:3 der Bayern gegen Hertha BSC hat Lewandowski nun in 294 Pflichtspielen für die Bayern bereits 251 Tore erzielt.

Robert Lewandowski erzielte gegen Berlin vier Tore © SID

"Trotz der Müdigkeit kann man seine Leistung bringen. Robert Lewandowski zeigt das, Robert ist ein absoluter Torjäger", sagte Trainer Hansi Flick über Europas Fußballer des Jahres. Der 32-Jährige lege aber auch "Tore auf und arbeitet in der Defensive, deshalb bin ich sehr zufrieden mit ihm. Seine Qualitäten sind einzigartig".