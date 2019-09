Lewandowski macht's wie Jancker

München (SID) - Torjäger Robert Lewandowski von Bayern München ist mit seinem achten Saisontreffer in die Fußstapfen von Carsten Jancker getreten. Mit seinem Führungstor zum 1:0 gegen den 1. FC Köln (3.) ist der 31-Jährige der erste Knipser des Fußball-Rekordmeisters seit Jancker 2000/01 (sechs Tore), der an jedem der ersten fünf Bundesliga-Spieltage getroffen hat.

Lewandowski traf gegen Köln bereits nach drei Minuten © SID

Insgesamt gelang dieses Kunststück in der bald 57-jährigen Ligageschichte erst sieben Profis. Der bislang letzte war Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2015/16 (sechs Tore). Stefan Kießling (2009/10), Dimitar Berbatow (beide Bayer Leverkusen, 2005/06), Fredi Bobic (VfB Stuttgart, 1995/96) und Dietmar Danner (Borussia Mönchengladbach, 1973/74) trafen an jedem der ersten fünf Spieltage je einmal.