Lewandowski stellt Müller-Rekord ein

München (SID) - Bayern Münchens Top-Torjäger Robert Lewandowski hat mit seinem 15. Saisontreffer in der Fußball-Bundesliga einen Uralt-Rekord von "Bomber" Gerd Müller eingestellt. 15 Treffer nach elf Spieltagen hatte bisher nur Müller geschafft - vor 51 Jahren.

Der Weltmeister von 1974 erreichte diese Marke in der Saison 1968/69, in der die Bayern das Double gewannen. Für Lewandowski war es der 22. Pflichtspieltreffer in dieser Saison - bei nur 18 Einsätzen.