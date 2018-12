Lewerenz-Vertrag in Kiel aufgelöst

Kiel (SID) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Linksaußen Steven Lewerenz gehen im neuen Jahr getrennte Wege. Die Norddeutschen bestätigten an Silvester die Auflösung ihres ursprünglich noch bis zum Saisonende laufenden Vertrages mit dem 27-Jährigen. Das Ziel des gebürtigen Hamburgers, der 2015 von den Würzburger Kickers an die Förde gewechselt und in der abgelaufenen Hinrunde nicht mehr erste Wahl bei den "Störchen" war, ist nicht bekannt.