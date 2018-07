Lieferprobleme bei Frankreichs Weltmeister-Trikot

Paris (SID) - Frankreichs Fußball-Fans müssen sich für den Kauf des neuen Weltmeister-Trikots der Equipe Tricolore noch einige Zeit in Geduld üben. Der Dress mit dem zweiten Stern für den zweiten Titelgewinn am vergangenen Sonntag bei der WM-Endrunde in Russland wird nach Angaben des Verbandsausrüsters Nike gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP nicht vor Mitte August in die Regale des Handels kommen. Gründe für den Lieferengpass nannte der US-Sportartikelhersteller nicht.

Bei dem Weltmeister-Trikot kommt es zu Lieferengpässen © SID

Anhänger der Franzosen mit Internet-Zugang hingegen können sich das aktualisierte Trikot des WM-Champions früher überstreifen. Über die Homepage des Ausrüsters soll das Trikot mit den zwei WM-Sternen bereits seit dem Abpfiff des Finales in Moskau gegen Kroatien (4:2) zu bestellen sein.