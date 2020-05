Ligafußball in spanischen Alters- und Pflegeheimen im Free-TV

Madrid (SID) - Bewohner staatlicher Alters- und Pflegeheime in Spanien können alle restlichen Spiele der wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit noch unterbrochenen spanischen Fußball-Liga live und ohne zusätzliche Kosten via TV verfolgen. Dies gab der Rechteinhaber "La Liga TV" am Donnerstag bekannt.

Der Restart soll mit dem Derby in Sevilla beginnen © SID

Damit wolle man den aktuell weitgehend isolierten Menschen Freude und Abwechslung bescheren, hieß es zur Begründung. Von dieser Ausnahme abgesehen werden die Partien wie gewohnt lediglich im Pay-TV zu verfolgen sein.

Der Restart von La Liga soll am 11. Juni mit dem Derby zwischen Real Betis und dem FC Sevilla beginnen. Elf Spieltage vor dem Saisonende liegt der FC Barcelona zwei Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid an der Tabellenspitze.