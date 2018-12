Ligapokal: Arsenal scheitert an Tottenham - Chelsea mit Mühe

London (SID) - Der englische Fußball-Erstligist FC Arsenal ist nach einer Derbyniederlage im Viertelfinale des Ligapokals ausgeschieden. Ohne die beiden Deutschen Mesut Özil und Shkodran Mustafi verlor der Vorjahresfinalist 0:2 (0:1) gegen Tottenham Hotspur, das Team muss somit weiter auf seinen dritten Titel in dem Pokalwettbewerb warten.

Dele Alli trifft gegen den FC Arsenal zum 2:0 © SID

In der Vorschlussrunde geht es für die Spurs gegen den FC Chelsea, der sich im Viertelfinale zu einem 1:0 (0:0) gegen den AFC Bournemouth gemüht hatte. Den zweiten Finalisten ermitteln Meister Manchester City, in der Champions League Achtelfinalgegner von Schalke 04, und der Drittligist Burton Albion. Das Halbfinale wird in Hin- und Rückspielen (8. und 22. Januar 2019) ausgetragen.

Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son (20.) brachte die Spurs, die in der Königsklasse auf Borussia Dortmund treffen, im Duell beim FC Arsenal in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Dele Alli (60.), der zudem Sons Treffer vorbereitet hatte. Alli ließ sich auch von einer unfairen Aktion der Arsenal-Fans nicht stoppen, die dem englischen Nationalspieler während des Spiels eine Plastikflasche an den Kopf warfen.

"Dadurch hat mein Tor nur noch süßer geschmeckt. Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel wird. Ein großer Test", sagte Alli: "Das war eine richtig starke Leistung von uns."

Chelsea, im Duell mit Bournemouth klarer Favorit, konnte sich einmal mehr auf Eden Hazard verlassen. Der belgische Superstar (84.) erzielte in der Schlussphase den Siegtreffer für den fünfmaligen Titelträger.