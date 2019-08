Lindemann Sechste beim Finale der World Series

Lausanne (SID) - Triathletin Laura Lindemann (Potsdam) hat beim Grand Final der World Series ihre beste Saisonplatzierung über die olympische Distanz geschafft. In Lausanne reichte es für die 23 Jahre alte frühere Europameisterin mit 1:56 Minuten Rückstand auf Katie Zaferes zu Platz sechs. Die US-Amerikanerin sicherte sich mit ihrem fünften Sieg in Folge auch den WM-Titel.

Laura Lindemann erreichte in Lausanne Rang sechs © SID

Lindemann war bei ihrem letzten World-Series-Start in Hamburg Siebte geworden, spielte in der Gesamtwertung aber keine Rolle, da sie nur an vier der neun World-Series-Rennen des Jahres teilnahm. Ihr Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr hatte die deutsche Meisterin dank Platz sechs beim olympischen Testwettkampf in Tokio vor zwei Wochen bereits in der Tasche.

Bei den Männern ging der WM-Titel erstmals an den Franzosen Vincent Luis. Dem 30-Jährigen reichte am Genfer See Platz fünf, um in die Fußstapfen seines Trainingspartners Mario Mola zu treten. Der Spanier hatte den Titel auf der olympischen Distanz 2016, 2017 und 2018 dreimal in Folge geholt. Der bereits für Olympia qualifizierte Jonas Schomburg (Langenhagen) landete beim Premierensieg des Norwegers Kristian Blummenfelt als bester Deutscher auf Platz 20.