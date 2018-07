Lindemann neuer MDR-Experte bei Sport im Osten

Leipzig (SID) - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat einen neuen Fußball-Experten für die Fernsehsendung Sport im Osten. Der frühere DDR-Nationalspieler Lutz Lindemann wird zur neuen Saison seine Expertise zu den ostdeutschen Vereinen in allen Ligen und zu übergreifenden Themen liefern.

Neuer Fußballexperte im MDR: Lutz Lindemann © SID

"Wir freuen uns auf seine klare unabhängige Meinung. Er ist absoluter Fachmann, intimer Kenner der Szene und scheut sich nicht vor der Kontroverse - er passt perfekt zu Sport im Osten", sagte MDR-Sportchef Raiko Richter.

Der gebürtige Halberstädter Lindemann (69) bestritt 21 Länderspiele für die DDR. In der DDR-Oberliga kam er für Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena in 205 Partien zum Einsatz. Mit Jena stand er 1981 im Europacup-Finale der Pokalsieger. Nach seiner Spieler-Karriere arbeitete er unter anderem als Trainer von Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC. Lindemann wird erstmals am kommenden Samstag bei Sport im Osten (15.00 bis 17.55 Uhr) im Studio sein.