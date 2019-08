Lindsey Vonn und NHL-Star Subban verlobt

Los Angeles (SID) - Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn hat sich mit Eishockey-Olympiasieger P.K. Subban verlobt. Dies bestätigte das Paar in einem Interview mit dem Modemagazin Vogue. Die 34-Jährige, mit 82 Weltcup-Siegen erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte, und ihr 30 Jahre alter Partner Subban hatten sich vor zwei Jahren kennengelernt.

Seit zwei Jahren ein Paar: Lindsey Vonn und P.K. Subban © SID

Ein Hochzeitstermin steht noch nicht fest. "Wir sind gerade so beschäftigt. Wir versuchen nach New Jersey zu ziehen. Ich möchte einfach den Moment und die Verlobung genießen", sagte Vonn. Subban war im Juni in der nordamerikanischen Profiliga NHL von den Nashville Predators zu den New Jersey Devils getraded worden.