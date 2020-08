Lingor lost Frauen-Pokal aus

Frankfurt/Main (SID) - Die Auslosung der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen findet am Dienstag ab 15.00 Uhr bei einer Videokonferenz mit den teilnehmenden Vereinen statt. Losfee ist Welt- und Europameisterin Renate Lingor. Die Ergebnisse können in Echtzeit via Twitter verfolgt werden.

Lingor (l.) lost die 1. Runde im Pokal der Frauen aus © SID

Insgesamt nehmen 52 Mannschaften am Wettbewerb teil. Die zwölf Bundesligisten der vergangenen Saison erhalten für die 1. Hauptrunde ein Freilos. Gelost wird innerhalb von regionalen Gruppen, die unter geografischen Gesichtspunkten festgelegt werden. Die 1. Hauptrunde wird am 26. und 27. September ausgetragen, die zweite Runde am 31. Oktober und 1. November.